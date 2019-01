Napoli-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Napoli ospita il Sassuolo negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Napoli di Carlo Ancelotti ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi negli ottavi di finale di Coppa Italia. I partenopei fanno ora il loro ingresso nella competizione, mentre gli emiliani hanno eliminato la Ternana nel 3° turno e il Catania nel 4° turno.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Sarà il primo confronto assoluto fra le due squadre nel torneo. Fra i neroverdi Domenico Berardi è il miglior realizzatore stagionale in Coppa Italia con 2 goal realizzati.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-SASSUOLO

Napoli-Sassuolo si giocherà domenica 13 gennaio 2019 alle ore 20.45 allo Stadio San Paolo di Napoli.

DOVE VEDERE NAPOLI-SASSUOLO IN TV E STREAMING

La partita Napoli-Sassuolo sarà trasmessa in diretta su Rai 2. La gara sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SASSUOLO

Classico 4-4-2 per Ancelotti. Fra i pali ballottaggio fra Meret e Karnezis, con l'italiano in vantaggio sul greco. In difesa Malcuit e Ghoulam giocheranno da terzini, mentre Maksimovic affiancherà Koulibaly al centro. Ampio turnover sulla mediana, con Ounas e Zielinski che presidieranno le due corsie laterali, e Rog e Diawara interni. In attacco la grande novità sarà la presenza dal 1' di Verdi accanto a Lorenzo Insigne.

De Zerbi dovrebbe rispondere con il 4-3-3. In porta Pegolo rileverà Consigli. Nella difesa a 4 Lirola e Rogerio agiranno da esterni bassi, con Magnani e Ferrari centrali. A centrocampo sarà Sensi ad occuparsi dalla regia, mentre Bourabia e Magnanelli saranno le due mezzali. Davanti Matri rileverà Babacar come centravanti, e Berardi e Di Francesco saranno gli esterni offensivi.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Rog, Diawara, Zielinski; Verdi, Insigne.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Magnanelli; Berardi, Matri, Di Francesco.