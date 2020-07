Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Milik sfida Caputo

Gattuso sceglie Manolas in difesa, Lobotka a centrocampo e Milik in attacco. De Zerbi con Berardi, Djuricic e Traoré dietro Caputo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-SASSUOLO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo.

Il , ormai senza concreti obiettivi di classifica e già certo del piazzamento in , ospita il reduce dalla sconfitta casalinga contro il .

Gattuso ritrova Ospina in porta, Lobotka e Zielinski a centrocampo e Milik in attacco. Mertens, non al meglio, parte ancora dalla panchina. Hysaj sostituisce Mario Rui. Manolas fa rifiatare Maksimovic.

De Zerbi schiera Berardi, Djuricic e Traore alle spalle del bomber Caputo. Magnanelli sostituisce lo squalificato Bourabia a centrocampo. Muldur e Rogerio sono i due terzini. Out Boga per infortunio.