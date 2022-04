Napoli-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NAPOLI-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Sassuolo

Data: 30 aprile 2022

Orario: 15.00

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Napoli di Luciano Spalletti prova a rilanciarsi nelle posizioni di vertice e ospita il Sassuolo di Alessio Dionisi nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A. I partenopei sono terzi in classifica con 67 punti, frutto di 20 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, e hanno perso terreno dal tandem di testa composto da Milan e Inter, gli emiliani si trovano al 10° posto a quota 46, con un cammino di 12 vittorie, 10 pareggi e 12 k.o.

Negli 8 confronti casalinghi in Serie A contro i neroverdi, i campani hanno collezionato 5 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, maturata nel precedente più recente, giocato nell'allora San Paolo il 1° novembre 2020. La gara vide la squadra di De Zerbi imporsi 0-2 sugli azzurri di Gattuso grazie alle reti di Locatelli e Maxime López.

Il Napoli ha ottenuto una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre il Sassuolo ha rimediato 3 sconfitte e una vittoria nelle precedenti 4 partite di campionato.

Il centravanti nigerinao Victor Osimhen è il bomber del Napoli con 12 goal all'attivo, 2 centri in meno di Domenico Berardi, il più prolifico dei giocatori neroverdi con un bottino personale di 14 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-SASSUOLO

Napoli-Sassuolo si disputerà la sera di sabato 30 aprile 2022 nel palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 17ª in Serie A fra le due squadre, è programmato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-SASSUOLO IN TV

L'anticipo Napoli-Sassuolo sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Napoli-Sassuolo su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

NAPOLI-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

Naturalmente, tramite DAZN, sarà possibile seguire Napoli-Sassuolo in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili. Per vedere la partita su tablet, smartphone, iPhone e iPad occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Al termine del confronto si potranno vedere gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL avrete la possibilità di seguire Napoli-Sassuolo anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi sul portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con i goal, le azioni più impotanti e gli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SASSUOLO

Spalletti ritroverà in porta il colombiano Ospina, che ha superato i problemi fisici. Davanti a lui, in coppia con Rrahmani torna al centro della difesa anche il pilastro Koulibaly, che ha scontato il turno di squalifica. Il giovane Zanoli a destra (favorito su Malcuit) e Mario Rui a sinistra saranno i due esterni bassi. In mediana coppia composta dallo spagnolo Fabian Ruiz e dal camerunense Anguissa. Davanti il nigeriano Osimhen sarà il centravanti con Lozano (favorito su Politano), Mertens (preferito a Zielinski) e Insigne a sostegno sulla trequarti. Ai box per problemi fisici Elmas e Lobotka, possibile il recupero di Di Lorenzo.

Dionisi dovrà rinunciare al terzino greco Kyriakopoulos, squalificato per un turno dal Giudice sportivo, e di Harroui, Obiang, Toljan e Romagna, infortunati. In attacco il peso offensivo della squadra ricadrà sulle spalle di Scamacca. A sostegno, sulla trequarti, ci saranno Berardi, Raspadori e H. Traoré. Coppia mediana composta da Maxime López e Frattesi, con Matheus Henrique come prima alternativa. Dietro scalpita Ayhan, che insidia la titolarità della coppia centrale formata da Chiriches e Gian Marco Ferrari. Müldur e Rogerio saranno i due terzini, con Consigli a difesa della porta neroverde.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.