Napoli-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli ospita il Sassuolo nella 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 1 novembre 2020

1 novembre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Sull'onda lunga delle vittorie contro il e la , il Napoli ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi, una delle squadre più in forma della , alla ricerca della vittoria. Seconda contro terza in classifica, per un match ad altissmo contenuto tecnico.

11 punti sia per il Napoli che per il Sassuolo, due in meno del capolista, per due delle squadre che nell'inizio del campionato di Serie A hanno segnato di più, con 14 e 16 goal, e mostrato un calcio entusiasmante.

L'ultima vittoria del Sassuolo in Serie A risale al 23 agosto 2015 al Mapei Stadium, nella prima partita dell'era Sarri. Il Napoli ha vinto le ultime tre partite in casa, ultimo il 2-0 dello scorso 25 luglio firmato dai goal di Hysaj e da Allan.

In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-SASSUOLO

Napoli-Sassuolo si giocherà allo stadio San Paolo domenica 1 novembre. Calcio d'inizio per la sfida previsto per le ore 18.00. Il match, valido per la sesta giornata di Serie A, si giocherà a porte chiuse.

Napoli-Sassuolo sarà trasmessa in diretta esclusiva in su Sky. Il canale di riferimento sarà Sky Sport, numero 253 del satellite. Telecronaca affidata a Dario Massara e Luca Pellegrini.

La partita Napoli-Sassuolo sarà visibile anche in diretta attraverso Sky Go, il servizio streaming che Sky mette a disposizione dei propri abbonati. Basterà scaricare l'app su vari dispositivi come smartphone, tablet, pc o notebook e poi selezionare il canale dalla guida tv.

L'alternativa è rappresentata da Now TV, piattaforma di streaming dei contenuti Sky, acquistando uno dei pacchetti proposti che contenga il meglio della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Napoli-Sassuolo anche suattraverso la nostra. Vi accompagneremo lungo il prepartita, dalle formazioni ufficiali fino al racconto minuto per minuto della gara attraverso le azioni salienti fino al triplice fischio finale.

Gattuso avrà a disposizione tutta la rosa, ad eccezione di Insigne, che si è fermato contro la Real Sociedad. Il peso dell'attacco dovrebbe ricadere ancora una volta sulle spalle di Osimhen, con Lozano, Mertens e Politano trequartisti alle sue spalle. Tornato in gruppo dopo la positività al Coronavirus, Zielinski potrebbe trovar spazio in mediana accanto a Fabian Ruiz. Bakayoko è l'alternativa. In porta ci sarà Meret, favorito su Opsina, davanti a lui una linea difensiva a quattro con Manolas e Koulibaly centrali e Di Lorenzo e Hysaj (favorito su Ghoulam e Mario Rui) come terzini.

La grande novità nell'attacco del Sassuolo potrebbe essere costituita da Raspadori, che si candida a completare il terzetto della trequarti affiancando Berardi e Djuricic alle spalle del centravanti Caputo. Out Haraslin, positivo al Coronavirus. In mediana Obiang può scalzare Maxime Lopez per far coppia con Locatelli. Dietro coppia centrale formata da Chiriches e Gian Marco Ferrari, con Müldür e Kyriakopoulos che si candidano per il ruolo di esterni bassi. Fra i pali agirà Consigli. Ai box Romagna, Toljan, Defrel, Magnanelli e Schiappacasse.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Raspadori, Djuricic; Caputo.