Napoli al 'San Paolo' fino al 2023: rinnovata la convenzione col Comune

Il continuerà a giocare le sue gare interne al 'San Paolo'. Nonostante a più riprese si sia rischiato di giungere a un clamoroso divorzio, alla fine è stato siglato un accordo che sa tanto di 'pace fatta' tra le parti.

La convenzione è stata rinnovata fino alla stagione 2022/2023 (con possibilità di allungare di altri cinque anni), come si evince dalla nota pubblicata dal Comune.

"Convenzione per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni. Con l’odierna approvazione della delibera di Giunta comunale di proposta al Consiglio di presa d’atto dello schema di convenzione per la concessione in uso dello stadio San Paolo per cinque anni prorogabili per ulteriori cinque, si pone inizio ad un nuovo percorso amministrativo per far sì che lo Stadio San Paolo, l’unico impianto sportivo, per propria natura, idoneo ad accogliere competizioni calcistiche di carattere nazionale ed internazionale, soddisfi, con un opportuno atto concessorio, l’interesse pubblico a che la prima squadra di calcio della città di Napoli giochi all’interno del territorio cittadino. Tutto ciò ha determinato la volontà della Giunta di sottoporre alla legittima valutazione del Consiglio Comunale, la definizione di una disciplina di utilizzo largamente condivisa con il soggetto utilizzatore, la SSCN".