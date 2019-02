Napoli-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Hamsik e Defrel titolari

Le formaziioni ufficiali di Napoli-Sampdoria: Maksimovic per Albiol, Hysaj c'è, rientra Hamsik, attacco Milik-Insigne. Liguri con Jankto e Defrel

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

E’ tutto pronto allo stadio San Paolo dove il Napoli ospita la Sampdoria per il secondo dei tre anticipi della 22esima giornata di Serie A. La compagine partenopea, dopo la delusione legata all’eliminazione dalla Coppa Italia, cerca quella vittoria che possa consentirle di non perdere ulteriore terreno dalla Juventus. I blucerchiati, puntano invece a quei punti che possano avvicinarli al quarto posto.

Carlo Ancelotti , disegna il suo Napoli con il consueto 4-4-2 nel quale sono Hysaj , Maksimovic , Koulibaly e Mario Rui a comporre la linea difensiva davanti a Meret.

A centrocampo, ci sono Allan ed Hamsik in mediana, mentre Callejon e Zielinski si sistemano sugli out di destra e di sinistra. In attacco, fiducia alla coppia Milik-Insigne .

Nella Sampdoria spazio a Jankto e Defrel dal 1', con Ramirez tra le linee e il grande ex Quagliarella a guidare l'attacco. In difesa Colley vicino Andersen, a sinistra c'è Murru.