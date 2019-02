Napoli-Sampdoria, il match di Quagliarella: a caccia del record assoluto

Napoli-Sampdoria metterà Fabio Quagliarella di fronte al suo passato azzurro: all'orizzonte, il record assoluto di gare consecutive a segno.

Lo stadio 'San Paolo' sarà il teatro dell'anticipo odierno delle ore 18 tra Napoli e Sampdoria, valido per la 22esima giornata di Serie A.

Dici il nome di queste due squadre e ti viene in mente quello di Fabio Quagliarella che l'azzurro lo visse in maniera intensa nella sola stagione 2009/2010, chiusa con undici goal su un totale di trentasette apparizioni.

Addio dopo appena un anno per approdare alla Juventus, visto inizialmente come un tradimento dai tifosi partenopei, prima che cambiassero idea a causa di una vicenda di stalking con vittima proprio lo stesso attaccante, indotto al trasferimento a Torino per allontanarsi il più possibile.

Tanto tempo dopo, l'andazzo è completamente diverso: alla Sampdoria sta vivendo una seconda giovinezza che gli ha permesso di eguagliare il record di Batistuta della stagione 1994/1995, quando l'argentino timbrò il cartellino per undici gare consecutive in campionato.

Quagliarella avrà l'opportunità di fare addirittura meglio, di scrivere la storia in solitario e prendersi il posto tra gli immortali della competizione. Proprio nella sua terra, quella che tanto affetto ha saputo regalargli: ancor prima dei momenti duri affrontati con la schiena dritta di un uomo senza macchia.

I tifosi blucerchiati hanno ancora negli occhi la splendida rete realizzata di tacco nella gara d'andata, terminata 3-0 in favore della Sampdoria: soltanto una delle tante perle a cui questo 'ragazzo' di 36 anni ha saputo abituarci nel corso della sua carriera.

Queste le probabili formazioni di Napoli-Sampdoria:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Defrel.