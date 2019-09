Napoli-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Napoli ospita la Sampdoria nell'anticipo della 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti fa il suo debutto stagionale al San Paolo in gara ufficiale contro la di Eusebio Di Francesco, avversaria della 3ª giornata di . I partenopei, reduci da due gare consecutive in trasferta, prima della sosta hanno ottenuto una vittoria per 4-3 con la e una sconfitta ancor più rocambolesca per 3-4 con la allo Stadium.

I blucerchiati, attualmente in fondo alla classifica del campionato con , , e Fiorentina a 0 punti, sono stati protagonisti dal canto loro di un avvio horror di stagione, con 7 goal subiti e uno solo realizzato dal bomber dell'ultimo campionato Fabio Quagliarella. Fra i partenopei già 2 reti realizzate per Lorenzo Insigne, autore di una doppietta al debutto nella gara del Franchi.

I precedenti sorridono in modo evidente agli azzurri, che in 52 partite casalinghe hanno superato 24 volte i genovesi, mentre 19 sono stati i pareggi e 9 gli exploit dei liguri. Dominio campano ancora più accentuato negli ultimi anni, visto che i padroni di casa si sono imposti in 6 delle ultime 7 gare con la Sampdoria: l'unico k.o. è arrivato nel match di andata dello scorso campionato (3-0 al Ferraris per i blucerchiati).

Ancelotti ritrova in gruppo Insigne e Milik dopo i rispettivi problemi fisici, ma farà probabilmente ricorso al turnover visto l'impegno ravvicinato in contro il . Nella squadra di Di Francesco potrebbe registrarsi invece il debutto di Emiliano Rigoni, appena arrivato dallo . In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

NAPOLI-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Sampdoria

Napoli-Sampdoria Data: 14 settembre 2019

14 settembre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go

ORARIO NAPOLI-SAMPDORIA

L'anticipo Napoli-Sampdoria si disputerà il pomeriggio di sabato 14 settembre 2019 alle ore 18.00 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. A dirigere la partita sarà il signor Federico La Penna della sezione di 1. Sarà il 105° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

Napoli-Sampdoria sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Riccardo Gentile con il supporto del commento tecnico di Lorenzo Minotti. Al termine del match sarà possibile rivedere gli highlights del match e le interviste ai protagonisti nell'ampio post partita.

Gli abbonati Sky potranno seguire l'anticipo Napoli-Sampdoria anche in diretta attraverso la piattaforma Sky Go: sarà sufficiente collegarsi con il proprio pc alla pagina ufficiale o scaricare la app sul tablet o sullo smartphone.

4-4-2 per Ancelotti, che dovrebbe schierare assieme Mertens e Fernando Llorente in prima linea, mentre a sinistra potrebbe esserci spazio per Younes dal 1'. In mediana Zielinski dovrebbe affiancare Elmas, ma ha chance anche Fabian Ruiz: dovrebbe riposare Allan, reduce dall'impegno col . Fra i pali giocherà Meret, in difesa Manolas e Koulibaly centrali, Di Lorenzo e Mario Rui terzini. Recuperato Insigne, partirà tuttavia dalla panchina, mentre resta ancora a casa Milik

Di Francesco schiera una novità tattica in chiave difensiva, il 3-4-1-2. Nel terzetto offensivo potrebbe debuttare dal 1' il nuovo acquisto Emiliano Rigoni, che affiancherà Caprari e Quagliarella. A centrocampo con Ekdal spazio a Linetty al posto dello squalificato Vieira. In difesa, davanti ad Audero, il terzetto formato da Alex Ferrari, Murillo e Colley. Fasce presidiate da Bereszynski e Murru.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Zielinski, Younes; Llorente, Mertens

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Ferrari A., Murillo, Colley; Bereszynski, Ekdal, Linetty, Murru; Caprari; Rigoni, Quagliarella