Napoli-Salisburgo dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Il Napoli va a caccia della qualificazione agli ottavi di Champions League: dalle formazioni alle info su come seguire la gara in tv e streaming.

Ci siamo, il ha per le mani partita che vale gli ottavi di Champions. Dopo aver espugnato , il team austriaco arriva al San Paolo per cercare il riscatto. Per gli azzurri invece la possibilità di andare avanti nella competizione con un successo nel quarto turno.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Certo, il Napoli dovrà anche seguire con attenzione la gara tra e , ma se la squadra belga non dovesse trionfare, un successo azzurro porterebbe Insigne e compagni aritmeticamente avanti. Un modo per riacquistare fiducia dopo una terribile settimana vissuta in campionato.

Nelle ultime tre gare di , infatti, il Napoli ha ottenuto appena due punti, pareggiando contro e prima di cadere contro la . In attesa di provare a rialzarsi in campionato, possibile match point al San Paolo (sempre tenendo conto del risultato del Liverpool).

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Napoli-Salisburgo: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

NAPOLI-SALISBURGO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Salisburgo

Napoli-Salisburgo Data: 5 novembre 2019

5 novembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: Sky

Sky Streaming: Sky Go, Now Tv

ORARIO NAPOLI-SALISBURGO

Il Napoli sfiderà il Salisburgo martedì 5 novembre 2019 alle ore 21:gli azzurri ospiteranno la squadra austriaca al San Paolo per cercare di passare gli ottavi di Champions con due turni in anticipo.

Napoli-Salisburgo sarà trasmessa in solamente da Sky: per seguire il match degli azzurri in Champions basterà sintonizzarsi su Sky Sport Arena e Sky Sport, canale 253 del satellite.

Sarà possibile seguire la gara tra Napoli e Salisburgo anche in grazie all'utilizzo di Sky Go, app disponibile per gli abbonati Sky su tablet, smartphone e pc, o Now Tv, servizio on demand che permette di seguire i maggiori eventi sportivi.

Ancelotti sembra intenzionato a riproporre quasi in toto la formazione che ha perso a Roma contro i giallorossi: Lozano dovrebbe essere l'unico cambio, uno tra Milik e Mertens andrà in panchina. Recuperato a tempo di record Allan, infortunatosi contro l'Atalanta: il brasiliano è stato convocato e potrebbe tornare utile a gara in corso.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Lozano, Milik.

SALISBURGO (4-4-2): Coronel; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Daka, Junuzovic, Szoboszlai, Minamino; Haaland, Hwang.