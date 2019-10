Napoli a Salisburgo per restare in vetta al girone: attacco Insigne-Mertens

A Salisburgo il Napoli cerca conferme e punta ad avvicinarsi agli ottavi di Champions: Insigne spalla di Mertens, a centrocampo rientra Zielinski.

Dopo il successo col , il cerca conferme anche in Champions. Gli azzurri puntano a scacciare definitivamente le ombre del momento negativo affrontando il in Champions, nel match valido per la terza giornata del Gruppo E.

Ancelotti si avvia a schierare nuovamente Insigne in attacco come accaduto sabato contro gli scaligeri, proponendo Zielinski a sinistra in mediana dove la cerniera sarà formata da Allan e Fabian Ruiz: l'alternativa è Lozano (anche se Milik e Llorente scalpitano) col polacco in panchina, mentre la certezza si chiama Dries Mertens. Il belga, è ad un solo goal da Maradona.

In difesa Di Lorenzo agirà ancora a sinistra, con Malcuit a destra: Mario Rui e Ghoulam, infatti, non sono stati convocati. A protezione di Meret, il tandem centrale Manolas-Koulibaly.

Nel Saliburgo occhio al golden boy Haland , così come all'altro gioiellino Szoboszlai . La classifica del girone vede il Napoli al comando con 4 punti, seguito dagli austriaci e dal a 3, mentre chiude il ad 1. Fischio d'inizio alle 21.

Le probabili formazioni:

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Onguené, Wober, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai; Haland, Hwang.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens.