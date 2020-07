Napoli-Roma, gioia Zaniolo: torna in campo 175 giorni dopo l'infortunio

6 mesi dopo la rottura del crociato rimediata contro la Juventus, Nicolò Zaniolo è tornato a giocare: Fonseca lo ha inserito al 65' di Napoli-Roma.

12 gennaio-5 luglio. 5 mesi e 25 giorni. O, se preferite, 175 giorni. Ma Nicolò Zaniolo, dopo tanta sofferenza, ha finalmente rivisto la luce in fondo al tunnel. Tornando a provare l'ebbrezza di giocare una partita da quella fredda serata invernale, peraltro conclusa con una sconfitta contro la , in cui si ruppe il crociato del ginocchio destro.

Zaniolo è stato inserito da Fonseca al 20' del secondo tempo, sul punteggio di 1-1: vantaggio del con una zampata da pochi passi di Callejon, pareggio della con un destro da fuori di Mkhitaryan. E poi, ecco il momento che tanti aspettavano: fuori Kluivert e dentro l'ex nerazzurro.

Una liberazione per Zaniolo, che nelle scorse settimane era stato costretto anche a operarsi al naso. Una serie di problemi, di contrattempi, di stop che però non ne hanno minato il morale. Nicolò ha saputo aspettare il suo momento, senza riuscire a nascondere una comprensibile impazienza al pensiero di tornare in campo. "Non vedo l'ora..." scriveva solo pochi giorni fa sul proprio profilo Instagram.

L'ora è arrivata. Zaniolo, dopo quasi sei mesi, è stato convocato da Fonseca e poi inserito in campo, tornando a sentirsi un calciatore a tutti gli effetti. Pronto ad aiutare la Roma in un sofferto finale di stagione e, poi, a pensare alla prossima. Quella che dovrà vederlo nuovamente protagonista in ma anche in Nazionale, visto che l'emergenza COVID-19 gli consentirà nuovamente di sperare nella partecipazione agli Europei.

Nuovo look, un normale spaesamento dopo qualche mese di inattività, ma la solita voglia di mettersi a disposizione della squadra con la propria qualità sopra la media. Zaniolo si è sistemato sulla destra, al posto di un negativo Kluivert. Quella fetta di campo che, da qui a inizio agosto, il figlio d'arte spera possa tornare a essere nuovamente sua.