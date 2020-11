Napoli-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Big match per le posizioni di testa tra il Napoli e la Roma: le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 29 novembre 2020

29 novembre 2020 Orario: 20:45

20:45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il derby del sole scalda la , nel segno di Diego Armando Maradona. Il Napoli ospita la in quello che oggi si chiama San Paolo, ma che presto porterà il nome del più grande 10 della storia partenopea. Una sfida d'alta classifica, sempre nel segno e nella memoria del fuoriclasse argentino.

La squadra di Gattuso è tornata alla vittoria in casa in , dopo aver perso le tre precedenti gare contro AZ, e Milan. Quelle che sono le uniche tre sconfitte ottenute sul campo in stagione. Gli azzurri in classifica sono a 14 punti, pari con e .

La Roma invece si trova a 17, frutto di cinque vittorie, due pareggi e della sconfitta a tavolino nel match d'esordio contro il . Sul campo in stagione la squadra di Fonseca non ha mai perso, nonostante si sia trovata ad affrontare molte difficoltà, come le positività al Covid-19 che hanno privato Fonseca anche di Kumbulla, Dzeko e Pellegrini.

In Serie A le due squadre si sono affrontate per 146 volte e il bilancio è in favore dei giallorossi: 52 a 44, con 50 pareggi. Al San Paolo, però, il Napoli ha vinto 32 volte su 73.

In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Roma, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-ROMA

La sfida tra Napoli e Roma si giocherà al San Paolo di Napoli domenica 29 novembre 2020 alle ore 20:45: match come di consueto in questo periodo senza tifosi.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv esclusiva la sfida di Serie A Napoli-Roma : la partita sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite).

Napoli-Roma sarà trasmessa anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno affidarsi a Sky Go per vedere il match su personal computer o notebook o su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Un ulteriore possibilità è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, acquistando uno dei pacchetti offerti, offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di .

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire Napoli-Roma anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dal prepartita troverete le ultime novità sulle formazioni e gli schieramenti ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match.

Il Napoli conferma l'attacco visto contro il Milan, con Lozano e Insigne larghi, più Politano alle spalle di Mertens. In mezzo Demme candidato alla sostituzione dello squalificato Bakayoko. Conferme in difesa. In porta si dovrebbe rivedere Ospina.

Il recupero di Mancini, Ibanez e Smalling attutisce l'emergenza difesa per i giallorossi. Out solo Kumbulla. Lorenzo Pellegrini affiancherà Veretout a centroocampo, Karsdorp verso la conferma a destra. Tridente di esperienza e qualità: Pedro e Mkhitaryan supportano Dzeko.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Politano, Insigne; Mertens.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.