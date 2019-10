Napoli, riscossa Milik in nazionale: eurogoal con la Polonia

Nella vittoria della Polonia contro la Macedonia Arkadiusz Milik entra e fissa il punteggio sul 2 a 0 con un grandissimo goal.

Un'annata iniziata in maniera negativa per Arkadiusz Milik che con il fatica a trovare la via del goal, rimanendo a secco nelle prime sette giornate di ed anche in . La mancanza di reti ha colpito duramente la fiducia dell'attaccante, facendo vacillare le sue sicurezze.

Arriva con la nazionale polacca la svolta: dopo essere subentrato al 68' di -Macedonia, l'attaccante del Napoli ha trovato la rete del definitivo 2-0. Il goal di Milik è arrivato alla grande, con un tiro a giro daaa fuori area che si è insaccato alle spalle del portiere macedone facendo esplodere i tifosi polacchi. Un eurogoal che può riconsegnare ad Ancelotti un Milik con qualche certezza in più e con una fiducia ritrovata. Il goal del polacco è arrivato davanti agli occhi del compagno di squadra Elmas, oggi rivale con la nazionale macedone.

Recuperare pienamente Milik è una priorità di Ancelotti che con lui e Llorente al top -e con il supporto di Lozano, Insigne e Mertens- godrebbe di uno dei parchi attaccanti migliori della Serie A, proiettando il Napoli alle posizioni che più gli competono. L'esultanza rabbiosa di Milik aveva il retrogusto della liberazione da un peso mentale che lo stava letteralmente schiacciando e quello di stasera potrebbe davvero essere un momento decisivo della stagione del polacco.