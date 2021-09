Il Napoli rimonta il Leicester, Spalletti: "Grande reazione, Osimhen può diventare un bomber”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha commentato il pareggio con il Leicester: “Sarebbe stato ingiusto non fare risultato”.

Il Napoli riparte da un pareggio in rimonta in Europa League. La compagine partenopea, nel suo match d'esordio nella fase a gironi, dopo essere stata sotto 2-0 contro il Leicester, ha trovato la forza per recuperare il risultato e torna dall’Inghilterra con un punto pesante figlio di una doppietta di uno scatenato Victor Osimhen.

Luciano Spalletti, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di Sky.

“Secondo me la squadra ha iniziato nella maniera giusta, ma poi ha perso qualche palla in fase di costruzione che è costata cara. Ha sempre cercato di fare quello che era il nostro disegno ed ha provato a giocare per tutta la partita. La cosa più importante è che poi ha avuto anche la forza di reagire dopo che abbiamo preso goal proprio nel momento in cui stavamo crescendo. I ragazzi non sono andati giù di morale ed anzi hanno iniziato a metterci qualcosa in più. Sarebbe stato ingiusto non portare a casa il risultato”.

Il Napoli ha pareggiato anche grazie ai cambi di Spalletti.

“Non grazie a me, ma grazie a chi è entrato. Questa squadra ha un carattere forte e proprio il carattere era forse il suo punto debole. Oggi si è vista una grande reazione. Bravo a chi è entrato. Ho dei giocatori a disposizione, io non devo fare altro che farli giocare, poi è chiaro che tutto diventa più facile se entrando in campo ci mettono questa qualità. Non si gioca per prendere il posto del compagno, ma per giocarci al suo fianco”.

Il tecnico della compagine partenopea si è soffermato su Osimhen.