Napoli-Real Sociedad dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli e Real Sociedad si sfidano nella sesta giornata del Gruppo F di Europa League: le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

NAPOLI-REAL SOCIEDAD: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 10 dicembre 2020

10 dicembre 2020 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky, TV8

Sky, TV8 Streaming: Sky Go, Now TV e TV8

Il Napoli torna a concentrarsi sull’ e lo fa sapendo che ad attenderlo c’è un bivio importante per la sua stagione. La compagine partenopea infatti affronterà la Real Sociedad nella sfida che mette di fatto in palio il pass per i sedicesimi di finale del torneo.

Gli uomini guidati da Rino Gattuso, si presentano all’appuntamento da primi nel Gruppo F in virtù dei 10 punti messi in cascina in cinque partite, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta.

Per la Real Sociedad, grande rivelazione di questo inizio di stagione in , i punti sono invece 8, ovvero gli stessi dell’AZ Alkmaar, mentre l’altra squadra del girone, il Rijeka, è ormai escluso da ogni discorso qualificazione.

Altre squadre

Al Napoli, per il passaggio del turno, basterebbe anche un pareggio, ma solo la vittoria darebbe la certezza del primato nel girone.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Napoli-Real Sociedad: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-REAL SOCIEDAD

Napoli-Real Sociedad, sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi dell’Europa League, si giocherà giovedì 10 dicembre 2020 in quello che è stato da poco ribattezzato stadio Diego Armando Maradona. Il calcio d'inizio è stato programmato alle ore 18,55.

Napoli-Real Sociedad sarà trasmessa da Sky, l’emittente che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport.

Per questa sfida è inoltre prevista la messa in onda in chiaro su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre).

La sfida che vedrà protagoniste Napoli e Real Sociedad sarà visibile anche in . Gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso l’applicazione Sky Go su dispositivi come pc, notebook, tablet e smartphone.

Le alternative sono rappresentate da Now Tv, ovvero il servizio live e on demand di Sky acquistando uno dei pacchetti proposti, ma anche il sito ufficiale di TV8 che proporrà il match in chiaro.

IN DIRETTA SU GOAL

C’è un ulteriore modo per non perdersi un solo istante di Napoli-Real Sociedad: la diretta testuale di Goal. Sul nostro sito troverete la cronaca minuto per minuto del match dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Gattuso, rispetto a , riaffiderà le chiavi dell'attacco a Mertens. Alle spalle del belga Lozano - favorito su Politano - Zielinski e capitan Insigne. Fabian Ruiz, non al meglio ed escluso dai titolari in Calabria, dovrebbe riprendersi una maglia a centrocampo al fianco di Bakayoko nel 4-2-3-1 pronto a trasformarsi in 4-3-3 arretrando Zielinski. Tra i pali Ospina ancora favorito su Meret.

L'articolo prosegue qui sotto

Probabile 4-4-2 per la Real Sociedad che in attacco non portà contare su Oyarzabal. Al fianco di Isak potrebbe quindi esserci Willian José. In difesa Elustondo potrebbe agire a destra con Zubeldia, Le Normand e Monreal a completare la linea.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Moya; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Silva; Willian José, Isak.