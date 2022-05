Il Napoli si qualifica in Champions League 2023 se... Cosa serve per la matematica

Se Inter e Milan sono matematicamente qualificate alla Champions League 2022/2023, Juventus e Napoli si avvicinano a completare il quadro delle italiane che rappresenteranno l'Italia nella prossima edizione. Residue chances per la Roma, ormai aggrappata solamente all'aritmetica non ancora giunta.

Dopo aver ottenuto una roboante vittoria contro il Sassuolo, il Napoli di Spalletti si è avvicinato ai gironi di Champions, in attesa di capire se potrà ancora lottare per lo Scudetto nelle ultime tre giornate di campionato. Difficile, ma non impossibile. Mentre il terzo o quarto posto è ormai imminente.

La Roma non batte il Bologna

Ottiene almeno un punto nelle ultime tre giornate di campionato

NAPOLI IN EUROPA LEAGUE SE...

La Roma vince tutte le ultime quattro gare, il Napoli perde le tre residue subendo 20 goal di scarto nel totale

NAPE ROMA A PARI PUNTI

Se azzurri e giallorossi dovverso chiudere la Serie A 2021/2022 o con gli stessi punti in classifica, ad andare in Champions sarebbero gli azzurri, a meno di tre sconfitte con venti goal di scarto totali. Roma e Napoli hanno pareggiato i due match del torneo (1-1 e 0-0), ragion per cui il criterio che conta è la differenza reti generale: azzurri a +21 rispetto ai giallorossi.

JUVENTUS, ROMA E NAPOLI A PARI PUNTI

Se Juventus, Roma e Napoli dovessero chiudere il torneo con 70 punti totali verrebbe usata la classifica avulsa, graduatoria che considera gli scontri diretti tra le tre squadre durante il 2021/2022. I bianconeri hanno ottenuto sette punti in queste gare, mentre il Napoli 6. Due per la Roma. Dunque team di Allegri e Spalletti in Champions.