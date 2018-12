Napoli, pronto il ricorso per Koulibaly e Insigne: "Partita falsata"

Il legale del Napoli, Mattia Grassani, annuncia il ricorso per Koulibaly e Insigne ma non solo: "Minata la credibilità del campionato".

Inter-Napoli ha lasciato in eredità ai due club parecchie gatte da pelare: per i nerazzurri la grana tifosi, per i partenopei quella relativa alle squalifiche comminate a Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne, entrambi fermati per due turni dal Giudice Sportivo.

Il difensore senegalese paga l'applauso polemico rivolto all'arbitro Mazzoleni dopo un primo cartellino giallo ricevuto per un fallo tattico su Politano, l'attaccante il calcione rifilato a Keita Balde nel finale di partita.

Una situazione poco piacevole di cui ha parlato chiaramente l'avvocato del Napoli, Mattia Grassani, ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss.

"Ci prenderemo del tempo per studiare il da farsi. Verosimilmente ricorreremo per le due giornate inflitte a Insigne mentre, anche per quella comminata a Koulibaly e riguardante l'applauso all'arbitro, si va verso il ricorso".

Parole forti per descrivere l'aria che si respirava a San Siro durante la partita, condizionata dai 'buu' razzisti nei confronti di Koulibaly.

"Come ha anche affermato il procuratore federale Pecoraro, la partita andava interrotta come da regolamento che in parte non è stato applicato, così come il buon senso da parte di Mazzoleni. La partita è stata falsata dall'atmosfera. Nonostante gli ululati fossero chiari, la gara è proseguita: se si fossero presi provvedimenti già nel primo tempo, forse quegli imbecilli non avrebbero continuato e Koulibaly non avrebbe chiesto la sospensione. La credibilità del campionato è ormai minata, immagine pessima: gli stadi non possono essere considerati luighi dove la gente va per divertirsi".

Tanta vicinanza anche a Carlo Ancelotti, da sempre favorevole alla sospensione delle partite per casi di razzismo.

"Quando ho sentito le sue parole mi sono quasi commosso, quasi come se volesse far intendere di farsi giustizia da soli se chi è preposto per la regolare disputa dell'incontro non fa il suo compito. I presupposti per abbandonare il campo c'erano ma tutto ciò è da maneggiare con cura: se l'arbitro e gli avversari restano sul terreno di gioco, c'è il rischio di perdere l'incontro per 3-0 a tavolino".