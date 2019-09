Napoli, problema muscolare per Maksimovic: emergenza in difesa contro il Brescia

Nikola Maksimovic costretto al cambio durante Napoli-Brescia: problema muscolare per il difensore serbo, sostituito nella ripresa.

Emergenza in difesa per il di Ancelotti nel secondo tempo della sfida contro il : oltre allo squalificato Koulibaly gli azzurri hanno dovuto rinunciare a Nikola Maksimovic, ko per un problema muscolare.

Sospetta elongazione al bicipite femorale destro per il centrale classe '91, come evidenziato dal Napoli al termine della gara. Maksimovic è stato schierato oggi per sostituire proprio Koulibaly: il giocatore ha sentito tirare al 76' e si è subito fermato a terra chiedendo il cambio allo staff medico partenopeo.

Il Napoli chiude un match più sofferto del previsto con una difesa insolita: al posto di Maksimovic mister Ancelotti ha schierato Hysaj, che va a comporre con Luperto (entrato al posto di Manolas, che ha subito un lieve affaticamento muscolare) una difesa del tutto inedita.