Napoli-Pro Vercelli dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli affronta la Pro Vercelli nella sua seconda uscita stagionale: tutto sulle formazioni e le info sulla diretta tv e streaming.

NAPOLI-PRO VERCELLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Pro Vercelli

Napoli-Pro Vercelli Data: 24 luglio 2021

24 luglio 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Canale 21

Canale 21 Streaming: -

Seconda uscita stagionale per il nuovo Napoli di Luciano Spalletti. La compagine partenopea, dopo aver superato con un largo 12-0 i dilettanti del Bassa Anaunia, si apprestano ad affrontare un test match certamente più impegnativo.

Nella seconda amichevole estiva infatti, il Napoli affronterà la Pro Vercelli, squadra che milita nel campionato di Serie C e che nella scorsa stagione si è fermata nel terzo turno dei playoff promozione, dopo aver chiuso la regular season al quarto posto nel Girone A.

Nella prima uscita dei partenopei, si è visto un Osimhen sugli scudi autore di ben quattro reti, mentre sono stati di Elmas, Politano, Lobotka, Tutino, Palmiero, Ciciretti, Machach e Petagna gli altri goal dell’incontro.

La Pro Vercelli mercoledì è stata protagonista di un allenamento congiunto con l’Inter al Suning Training Centre e il test amichevole tra le due squadre si è chiuso con un 4-0 a favore dei campioni d’Italia.

In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Pro Vercelli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-PRO VERCELLI

L’amichevole che vedrà protagonistesi disputerà a Dimaro, la sede del ritiro della compagine partenopea,presso lo stadio di Carciato. Il calcio d’inizio della partita è stato programmato alle ore

Napoli-Pro Vercelli, seconda uscita stagionale della compagine guidata da Luciano Spalletti, verrà trasmessa in diretta televisiva da Canale 21.

Collegamento a partire dalle ore 17.00, con telecronaca della gara affidata ad Umberto Chiariello e commento tecnico di Francesco Turrini.

Al momento non è stata resa nota la copertura in diretta streaming di Napoli-Pro Vercelli.

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen.

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Masi, Auriletto, Carosso; Crialese, Awua, Emmanuello, Erradi, Clemente; Rolando, Comi.