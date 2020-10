Napoli, primato per Politano: unico italiano a segno con 3 maglie italiane in Europa League

Serata da ricordare per Matteo Politano, che va a segno con il Napoli e raggiunge un importante primato nella storia dell'Europa League.

Prosegue il buon momento del di Gattuso, che supera in trasferta la e riscatta la sconfitta dell'esordio nel girone di . Decisivo Matteo Politano, che conquista anche un importante primato nella competizione.

L'esterno offensivo azzurro è infatti il primo italiano ad andare a segno con tre squadre italiane in Europa League: , e Napoli. Prima di lui altri tre giocatori italiani erano riusciti in un'impresa simile: Mario Balotelli, Alberto Aquilani e Giuseppe Rossi, tutti e tre però vestendo anche maglie di squadre straniere.

Un bel traguardo per il classe '93, che si conferma una preziosa alternativa per mister Gattuso sia da titolare che a partita in corso: sono infatti già due i goal in stagione con due assist all'attivo. Una serata che ha dato risposte positive per l'allenatore azzurro: il Napoli vince e convince, anche granzie alle sue seconde linee.