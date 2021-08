Napoli-Pescara dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli prepara il debutto in campionato con il Venezia con l'amichevole contro il Pescara: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv.

NAPOLI-PESCARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Pescara

Napoli-Pescara Data: 14 agosto 2021

14 agosto 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: SKY Sport e Canale 8

Streaming: SKY Go e NOW, canaleotto.it

Prove generali per il Napoli di Luciano Spalletti in vista dell'esordio nella Serie A 2021/2022 contro il Venezia, in programma domenica 22 agosto al 'Diego Armando Maradona' alle 20:45. La squadra partenopea affronta a Castel di Sangro il Pescara, reduce dalla retrocessione in Lega Pro e che parteciperà a Girone B.

Il Napoli ha vinto tutte le sfide amichevoli disputate in questo precampionato, superando nell'ordine Pro Vercelli, Bayern Monaco, Wisla Cracovia e Ascoli.

In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Pescara: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-PESCARA

Il match tra Napoli e Pescara si disputerà domenica 8 agosto 2021 allo Stadio Patini di Castel di Sangro. Il calcio d'inizio della partita è previsto per le ore 17.30.

La partita amichevole Napoli-Pescara sarà visibile in diretta su SKY Sport e in chiaro e in esclusiva su Canale 8, visibile in Campania sul canale numero 13 del digitale terrestre e su Sky, tramite una Digital Key, sul numero 5013.

Napoli-Pescara verrà trasmessa in diretta streaming sul sito di Canale 8, ovvero canaleotto.it/, che attiva il servizio durante gli eventi live. Gli abbonati Sky potranno assistere al match grazie a SKY Go, applicazione fruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa c'è NOW, servizio on demand che offre il meglio dell'emittente satellitare.

NAPOLI (4-2-3.1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

PESCARA(4-3-1-2): (4-3-3) Radaelli: Zappella, Illanes, Drudi, Fracatore; Diambo, Memushaj, Pompetti; Di Grazia, De Marchi, Galano. All. Autieri.