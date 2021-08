Napoli-Pescara 4-0: Poker dei partenopei, buone indicazioni per Spalletti

Brillante vittoria per il Napoli di Spalletti contro il Pescara in amichevole: i partenopei vincono 4-0 con goal di Osimhen, Insigne, Ounas e Zedadka.

Tutto facile per il Napoli di Spalletti, che a Castel di Sangro travolge 4-0 in amichevole il Pescara di Gaetano Auteri allo Stadio Patini. Spalletti conferma il 4-3-3 già visto all'opera nelle prime amichevoli. Davanti tridente formato da Politano, Osimhen e Insigne, a centrocampo Elmas mezzala sinistra accanto al playmaker Lobotka e alla mezzala destra Fabian Ruiz. In difesa al centro Rrahmani fa coppia con Koulibaly. Auteri risponde mandando in campo gli abruzzesi con un 3-4-3 e un attacco che vede Marilungo centravanti e D'Ursi e Milos esterni offensivi.

I partenopei partono forte e trovano due reti nei primi 20 minuti. Il risultato si sblocca al 9': su assist di Insigne, il nigeriano Osimhen si fa trovare pronto sotto misura a depositare la palla in rete. Al 16' prima il Pescara sfiora il pari, con un colpo di testa di Frascatore, che su assist di Marilungo colpisce la traversa, poi, su ribaltamento di fronte, arriva l'episodio che propizia il raddoppio. Osimhen lancia in verticale Elmas, che a tu per tu con Radaelli, lo aggira e viene steso da Drudi.

Dagli undici metri Insigne non fallisce, e al 18' porta i campani sul 2-0. Gli azzurri potrebbero aumentare ulteriormente il loro vantaggio ma si dimostrano poco cinici davanti. Al 22' Osimhen manca la doppietta mettendo fuori di poco, poi Elmas è troppo generoso, e anziché finalizzare in prima persona serve Fabian Ruiz, anticipato in extremis da Nzita. Infine al 32' Politano si perde nella giocata, tentando un no look per Fabian Ruiz e gettando al vento una ghiotta occasione.

A inizio ripresa l'andamento della gara non cambia: prima Osimhen di testa fallisce ancora una volta la doppietta personale, poi è Ounas, appena entrato, ad andare a segno al 48' con un bel sinistro a giro dopo una fuga sulla destra dell'area. Proprio l'algerino si prende la scena nei secondi 45 minuti con giocate spettacolari e fughe palla al piede.

Osimhen fallisce l'ennesima palla-goal al 62', ma al 78' Zedadka, anche lui appena entrato, fissa il risultato sul 4-0 sfruttando un assist di Malcuit. Ounas impegna Radaelli in rovesciata, ma è il portiere pescarese a guadagnarsi la copertina. L'ampio successo dà ottime indicazioni al tecnico azzurro Luciano Spalletti in vista del debutto in Serie A, fissato per domenica 22 allo Stadio Maradona contro il Venezia.

IL TABELLINO

NAPOLI-PESCARA 4-0

Marcatori: 9' Osimhen, 18' rig. Insigne, 58' Ounas, 78' Zedadka

NAPOLI (4-3-3): Meret (46' Ospina); Di Lorenzo (64' Zanoli), Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (46' Malcuit); Fabian Ruiz (64' Palmiero), Lobotka (46' Gaetano), Elmas; Politano (46' Ounas), Osimhen (64' Petagna), Insigne. All. Spalletti

PESCARA (3-4-3): Radaelli; Cancellotti, Drudi (84' Valdifiori), Frascatore (58' Veroli); Zappella, Memushaj (68' Longobardi), Pometti, Nzita (58' Rasi); D'Ursi, Marilungo (46' Chiarella), Milos. All. Auteri

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola

Ammoniti: -

Espulsi: -