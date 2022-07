Napoli-Perugia dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli di scena a Dimaro per l'amichevole contro il Perugia, club di Serie B: le info su formazioni e diretta tv e streaming.

NAPOLI-PERUGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Perugia

Napoli-Perugia Data: 17 luglio 2022

17 luglio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: -

Streaming: profilo Facebook Napoli

Napoli al lavoro nel ritiro di Dimaro, per preparare al meglio la nuova stagione nel clima fresco delle montagne del Trentino Alto Adige: prima amichevole contro il Bassa Anaunia, la seconda invece sarà più probante e metterà gli azzurri di fronte al Perugia.

Il club umbro ha recentemente affidato la panchina a Fabrizio Castori, sostituto di Massimiliano Alvini che è stato scelto dalla Cremonese al posto di Fabio Pecchia, approdato a sua volta al Parma.

Per Spalletti l'occasione di ruotare i giocatori a disposizione, al fine di trovare l'assetto definitivo che dovrà essere adottato tra qualche settimana, nelle gare ufficiali.

I partenopei si sposteranno dal 23 luglio al 6 agosto a Castel di Sangro, in Abruzzo, dove disputeranno quattro amichevoli contro Adana Demirspor, Maiorca, Girona ed Espanyol.

Qui troverete tutte le info su Napoli-Perugia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-PERUGIA

Napoli-Perugia si disputerà domenica 17 luglio 2022 a Dimaro, sede del ritiro azzurro. Calcio d'inizio alle ore 18.

DOVE VEDERE NAPOLI-PERUGIA IN TV

La copertura televisiva di Napoli-Perugia non è prevista: non sarà quindi possibile seguire la sfida in diretta tv.

NAPOLI-PERUGIA IN DIRETTA STREAMING

Si potrà assistere a Napoli-Perugia in streaming direttamente sul profilo ufficiale Facebook della società partenopea, in maniera del tutto gratuita.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-PERUGIA

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti

PERUGIA (3-5-2): Moro; Sgarbi, Angella, Dell'Orco; Casasola, Kouan, Burrai, Santoro, Angori; Melchiorri, Olivieri. All. Castori