"Napoli pericolosa?", e Klopp si arrabbia col giornalista: "Domanda imbarazzante"

Durante la conferenza pre Napoli, Jürgen Klopp si è irritato dopo una domanda sulla città: "Non sono qui per dare titoloni".

Alla vigilia di Napoli-Liverpool, l'allerta sicurezza in Inghilterra sembra avere già raggiunto livelli piuttosto alti. Nel Merseyside gli appelli nei confronti di chi si recherà in Italia per assistere alla partita del Diego Armando Maradona si stanno già sprecando. Tanto che anche in conferenza stampa è stato toccato l'argomento. Il che non è piaciuto per nulla a Jürgen Klopp.

"Napoli è pericolosa per i tifosi avversari secondo la sua esperienza?". Questo è il senso della domanda che un giornalista ha posto al tecnico tedesco. E quest'ultimo si è arrabbiato parecchio, senza nemmeno provare a nascondere la propria irritazione.

"La tua è una domanda imbarazzante - ha risposto Klopp - Stai cercando il titolone. Davvero. non capisco. Sei di Napoli? Credi che sia una città pericolosa? Io sono protetto, vado in hotel e mi chiedi cosa pensi di Napoli.

Sai esattamente di cosa sta parlando la gente. Se certi tifosi incontrano altri tifosi, qualcosa può accadere. Ma la città non c'entra nulla. Non sono qui per darti un titolo, e se non sai cosa chiedermi non c'è problema. Vorrei soltanto concentrarmi sulla partita di domani. Sembra che tu non sappia cosa chiedermi".

Al che, Klopp ha preso e se n'è andato. La conferenza stampa dell'allenatore del Liverpool, dopo aver toccato argomenti calcistici come il nuovo Napoli, il collega Spalletti e il neo acquisto Arthur, è terminata così.

La domanda del giornalista, peraltro, era riferita alle varie raccomandazioni che, poche ore prima, un account Twitter del Liverpool con funzioni di supporto ai tifosi aveva snocciolato: "Evitate il centro città, e nel caso scegliate di visitarlo, sappiate che potreste essere presi di mira con furti, rapine o aggressioni".