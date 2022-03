Il Napoli perde Di Lorenzo: Spalletti cerca l’alternativa ad un insostituibile

Un duro colpo, accompagnato però da un sospiro di sollievo. Il Napoli, nelle prossime fondamentali sfide di campionato, non potrà contare su uno dei suoi uomini insostituibili: Giovanni Di Lorenzo.

Gli esami ai quali l’esterno è stato sottoposto a seguito dell’infortunio riportato contro l’Udinese, hanno fortunatamente escluso problemi ai legamenti che avrebbero potuto chiudere in anticipo la sua stagione, ma hanno comunque evidenziato una distorsione al ginocchio destro che si traduce in circa un mese di stop.

Di Lorenzo, che ovviamente non potrà prendere parte ai playoff Mondiali con la Nazionale azzurra, sarà quindi costretto a saltare le prossime tre partite di campionato. Tre gare tutte di non poco conto.

Il Napoli, che attualmente è secondo in classifica a -3 dal Milan capolista e quindi in piena corsa per la conquista dello Scudetto, nelle sue prossime tre uscite affronterà nell’ordine Atalanta (in trasferta), Fiorentina (in casa) e Roma (ancora al 'Maradona'). Tre sfide che mettono in palio punti fondamentali, tutte da giocare senza un elemento al quale Spalletti non rinuncia mai.

Nelle trenta partite sin qui giocate in campionato, Di Lorenzo è sempre partito dal 1’ e in sole tre occasioni (compresa ovviamente la gara con l’Udinese nella quale si è infortunato), è stato sostituito. E’ sempre stato presente in tutte le sfide europee ed ha anche disputato tutti i 120’ dell’unica gara dei partenopei in Coppa Italia: quella contro la Fiorentina.

Di Lorenzo contro l’Atalanta (a Bergamo saranno assenti per squalifica anche Osimhen e Rrahmani), salterà la sua prima partita dopo cinquanta presenze consecutive, un dato quest’ultimo che ben racconta del suo peso specifico all’interno dell’undici titolare del Napoli.

Sempre presente dal marzo 2021, lascerà sguarnito quell’our di destra adesso alla ricerca di un nuovo padrone ‘momentaneo’.

Luciano Spalletti è quindi alla ricerca della giusta soluzione e le alternative sono soprattutto due: Alessandro Zanoli e Kevin Malcuit.

Del primo, che a 21 anni cerca la consacrazione tra i ‘grandi’, si parla benissimo da tempo, ma sin qui ha giocato poco in stagione. Ha collezionato sei presenze in campionato per un totale di 37’, 12’ dei quali proprio contro l’Udinese quando è stato chiamato a sostituire l’infortunato Di Lorenzo. A suo favore giocano la ‘freschezza’, la volontà di molti di vederlo all’opera con continuità ed il fatto che contro i friulani sia stato preferito a Malcuit, che come lui sedeva in panchina.

L’esterno francese potrebbe invece garantire maggiore esperienza ed una maggiore conoscenza del calcio ad alti livelli. Rientrato dal prestito alla Fiorentina e messi alle spalle gli infortuni che a lungo l’hanno condizionato nel corso delle ultime stagioni, ha anche lui totalizzato 6 presenze in questo campionato, ma per un totale di 238’, ai quali vanno aggiunti i 184’ in Europa League ed i 35’ in Coppa Italia.

Se insomma Zanoli può rappresentare la grande novità, Malcuit, il cui contratto che lo lega al Napoli scadrà a giugno, è il giocatore del quale forse di più si sa cosa ci si può attendere.

Saranno loro due a cercare di non far sentire il peso dell’assenza di Di Lorenzo, a meno che Spalletti non decida di puntare su una terza opzione: Axel Tuanzebe. Il difensore inglese arrivato a gennaio dal Manchester United sin qui si è visto pochissimo in campo a causa di una lombalgia. E’ tornato abile ed arruolabile e può agire, all’occorrenza, anche da esterno destro, ma di base è un centrale.

A Spalletti il compito di fare la scelta giusta in un momento della stagione nel quale non sono ammessi errori.