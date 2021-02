Napoli, per Lozano distrazione di secondo grado al bicipite femorale

Brutte notizie per il Napoli, con gli stop di Lozano e Ospina. Per il portiere distrazione di primo grado all'adduttore.

Il Napoli deve fare i conti con due infortuni dopo la battaglia vinta contro la Juventus di sabato sera. Sono quelli di Ospina, che non aveva nemmeno cominciato la prima per un problema nel riscaldamento, e di Lozano, che invece ha completato la partita giocando da infortunato.

"Hirving Lozano e David Ospina hanno effettuato questa mattina gli esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande. Gli esami per Lozano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Per Ospina distrazione di primo grado all'adduttore della coscia destra".

Questo il comunicato del Napoli, dal quale si apprende che la situazione più grave è legata a Lozano, con una distrazione di secondo grado. Il giocatore messicano tra l'altro è fondamentale nel gioco di Gattuso, nonché probabilmente il migliore tra tutti da inizio anno. Ha giocato sul dolore nei minuti finali contro la Juventus, per aiutare il resto della squadra anche in fase difensiva.

Ospina invece ha accusato una distrazione di primo grado all'adduttore. Più tranquillo in questo caso il Napoli, sia perché non dovrebbe restare fuori per più di due settimane, sia perché in porta Meret ha diffuso ampie garanzie nella partita giocata contro la Juventus, dove è stato uno dei migliori in campo