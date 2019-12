Napoli, per Koulibaly una distrazione al bicipite femorale

Dopo l'infortunio accusato contro il Parma, Koulibaly si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una distrazione al bicipite femorale destro.

Dopo la prima sconfitta alla prima partita con il , per Gattuso non finiscono qui le notizie negative. In avvio di partita, infatti, Kalidou Koulibaly è stato costretto ad uscire dal campo per un infortunio alla gamba destra.

Oggi, come evidenzia il sito del Napoli, è stata fatta luce sull'entità del proflema fisico del senegalese. Questo quanto si legge dal report dell'allenamento odierno.

"Ghoulam ha svolto l'intera seduta con il gruppo. Terapie per Maksimovic e Koulibaly. Kalidou si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro".

Il centrale del Napoli dovrà quindi iniziare il percorso di recupero ma i tempi di recupero non sono ancora stati comunicati. Gattuso spera ovviamente di averlo a disposizione nuovamente il prima possibile.