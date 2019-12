Napoli-Parma, giallo su Koulibaly: prende voto al fantacalcio?

Episodio dubbio in sede di fantacalcio per quanto riguarda Kalidou Koulibaly, autore di un grave errore in Napoli-Parma ma sostituito dopo 5 minuti.

Un pomeriggio da dimenticare per Kalidou Koulibaly, che nei primi minuto di - si rende subito protagonista in negativo con un brutto errore che apre la strada al vantaggio ospite, per poi alzare bandiera bianca in seguito a un infortunio muscolare.

Problema ai flessori per il centrale senegalese, costretto a lasciare il campo dopo appena cinque minuti di gioco, lasciando più di un dubbio ai tanti fantallenatori che hanno puntato su di lui.

Voto o non voto per Koulibaly? Il comunicato di 'Fantagazzetta' ha fatto chiarezza in questo senso riportando il passaggio del regolamento:

"Il voto viene generato solo se il calciatore ha disputato almeno 12’ di gioco, non tenendo conto di eventuali minuti di recupero. Il voto viene ugualmente calcolato al di sotto dei 12’ nel caso in cui il calciatore in questione abbia segnato un goal, fornito un assist, ricevuta un'espulsione, realizzata un'autorete, provocato, sbagliato o parato un rigore".

L'episodio di Koulibaly non rientra in questi casi, dunque il voto di Koulibaly per la redazione 'Alvin' (voto statistico) sarà SV (senza voto). Diverso invece il discorso per 'Fantacalcio.it', che ha già assegnato un 4,5.