Napoli-Parma: Gattuso punta su Insigne e Milik, fuori Mertens

Per la sua prima partita sulla panchina del Napoli, Gattuso sceglie il 4-3-3 con l'esclusione eccellente di Mertens. Dubbio Mario Rui-Hysaj.

Oggi alle ore 18 andrà in scena il primo di Gennaro 'Ringhio' Gattuso, contro il . Tanta attesa da parte dei tifosi partenopei ed in generale di tutti gli appassionati di calcio, che vorranno osservare gli eventuali cambiamenti della squadra rispetto alla guida di Carlo Ancelotti. Perché anche se è passato solo qualche giorno, un allenatore come Gattuso sa bene come farsi sentire fin da subito...

Ed ecco quindi che già il cambiamento principale sarà il modulo. Dopo un anno e mezzo di 4-4-2 con Carlo Ancelotti, Gattuso torna a puntare sul 4-3-3 che da queste parti hanno ammirato sotto la gestione di Maurizio Sarri. E proprio come fece Sarri, l'ex tecnico del torna a mettere al centro del progetto, in posizione più avanzata, due giocatori come Lorenzo Insigne e José Callejon.

Lo ha detto in conferenza stampa che le due linee da quattro a lui non piacciono e non ci saranno sorprese in sede di formazione, almeno da questo punto di vista. Lorenzo Insigne, secondo lui, tornerà a brillare nel suo ruolo naturale, così come Callejon. Mentre al centro dell'attacco Milik la spunta su Mertens. Come con Piatek lo scorso anno, a Gattuso piace la prima punta di un certo spessore, anche fisico, in area.

L'unico dubbio di formazione a poche ore dalla sfida contro il Parma riguarda il ruolo di terzino sinistro, dove Mario Rui è in vantaggio su Hysaj. Per il resto la formazione, almeno negli uomini, è la stessa che ha schierato più volte Carlo Ancelotti.

D'Aversa giocherà a specchio rispetto ai partenopei con il classico modulo dei ducali. Difesa scolpita per i gialloblù, con Darmian e Gagliolo terzini e Iacoponi e Bruno Alves a comporre la coppia centrale. Out Kucka, che ha riportato una lesione muscolare al polpaccio nella gara con la e rientrerà soltanto a gennaio, a centrocampo ci sarà spazio per Brugman in regia, con Hernani e Barillà mezzali.

Nel tridente d'attacco, ancora indisponibili Inglese e Karamoh, dovrebbe rivedersi dal 1' il danese Cornelius come centravanti, mentre Kulusevski e Gervinho saranno i due esterni offensivi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho