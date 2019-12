Napoli-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Napoli sfida il Parma nell'anticipo della 16ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Gennaro Gattuso debutta al San Paolo sulla panchina del ospitando il di Roberto D'Aversa nell'anticipo della 16ª giornata di . Sulla gara incombe il rischio del rinvio o che la partita venga disputata a porte chiuse, visti i danni causati nella notte all'impianto di Fuorigrotta da un violento nubifragio. I partenopei sono settimi in classifica con 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, a pari merito proprio con i ducali, che hanno fatto un cammino con 6 successi, 3 pareggi e 6 k.o.

I 21 punti ottenuti finora dai campani rappresentano la seconda peggior partenza della squadra in Serie A nel XXI secolo dopo i 14 punti della stagione 2000/2001. Il Napoli è in vantaggio nei 17 precedenti disputati in casa in Serie A, che vedono un bilancio di 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Quella partenopea è inoltre la squadra che ha colpito più legni in Serie A, ben 10. Se questi ultimi fossero stati dei goal ora gli azzurri si troverebbero al 4° posto a pari merito con e con 29 punti.

Tre pareggi e una sconfitta per il Napoli nelle ultime 3 giornate di Serie A, mentre il Parma, che è imbattuto nelle ultime 4 trasferte, ha collezionato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Il polacco Arkadiusz Milik è il miglior marcatore fra gli azzurri con 5 reti segnate, e ha nei gialloblù la sua vittima preferita in Serie A con 4 goal realizzati in carriera. Fra i ducali il giocatore più prolifico è invece il danese Cornelius, autore di 5 centri. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

NAPOLI-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Parma

Napoli-Parma Data: 14 dicembre 2019

14 dicembre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO NAPOLI-PARMA

Napoli-Parma si disputerà il pomeriggio di sabato 14 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, è previsto per le ore 18.00. Sarà la 35ª sfida fra le due formazioni in Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva l'anticipo Napoli-Parma, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 della classifica) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni, coadiuvato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Napoli-Parma anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare comprando uno dei pacchetti offerti.

Gattuso punterà sul 4-3-3 e rilancerà nel tridente d'attacco Callejón e Insigne ai lati di Milik, che agirà da centravanti. Panchina per Mertens, per il messicano Lozano e per Fernando Llorente, pronti eventualmente a subentrare a partita in corso. A centrocampo Allan sarà il playmaker, con Fabian Ruiz e Zielinski mezzali. Dietro, davanti a Meret, Di Lorenzo e Mario Rui agiranno da terzini, con Manolas e Koulibaly a comporre la coppia centrale. Maksimovic non ci sarà per squalifica, mentre Ghoulam e Malcuit sono infortunati.

Modulo speculare per D'Aversa, che in difesa si affiderà ai suoi uomini di fiducia, con Darmian e Gagliolo terzini e Iacoponi e Bruno Alves centrali davanti al portiere Sepe. A centrocampo, vista l'indisponibilità di Kucka per infortunio, potrebbe trovare spazio Brugman in regia, mentre Hernani e Barillà saranno le due mezzali. In attacco Cornelius sarà il centravanti, con Kulusevski e Gervinho esterni offensivi. Ancora ai box Inglese e Karamoh.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejón, Milik, Insigne.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.