Napoli-Parma, crociati contro il rinvio: temono si tratti di una scusa

Il Parma vorrebbe giocare e interpreta il rischio rinvio come una scusa del Napoli per dare più tempo a Gattuso. Lo riporta 'Sky Sport'.

Il vorrebbe giocare e interpreta il rischio rinvio come una scusa del per dare più tempo a Gattuso. Lo riporta 'Sky Sport'. Vi abbiamo infatti raccontato di come la partita sia a rischio per i danni allo stadio San Paolo che sono stati causati dalla pioggia.

Al momento non si esclude nemmeno l'opzione di giocare la partita regolarmente ma a porte chiuse, in modo da non mettere a rischio i tifosi. Il Parma si riufiuterebbe di giocare la partita domani o dopodomani.

Mentre, se proprio il rinvio sarà inevitabile, vorrebbe giocare più in là col tempo, a data da destinarsi.

Attualmente al San Paolo è in corso un sopralluogo dei Vigili del Fuoco per verificare che non ci siano pericoli per gli spettatori e per i giocatori.