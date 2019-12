Napoli-Parma a rischio rinvio: danni al San Paolo dopo il maltempo

La copertura del San Paolo ha subito dei danni dopo il nubifragio di questa notte, per questo Napoli-Parma potrebbe essere rinviata.

Secondo quanto riportato da 'Il Mattino', la partita tra e , in programma per oggi alle ore 18, potrebbe essere rinviata a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città partenopea questa notte.

Ma il motivo del rinvio non sarebbe la classica pioggia che rende impraticabile il campo da gioco, bensì dei danni alla copertura dello stadio San Paolo, che ha fatto cadere molti cupolini sulle tribune. Ovviamente i tifosi in queste situazioni sarebbero in serio pericoloso.

Sono in corso le verifiche e a breve sarà presa una decisione definitiva, dopo la riunione degli organi di sicurezza competenti, in programma per le ore 12.

Se il rinvio dovesse essere confermato, salterà quindi la prima partita di Gattuso sulla panchina del Napoli.