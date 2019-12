Napoli-Parma 1-2: Kulusevski e Gervinho rovinano l'esordio di Gattuso

Inizia con una sconfitta l'avventura di Gattuso al Napoli: non basta Milik agli azzurri, Kulusevski e Gervinho regalano la vittoria al Parma.

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del , che perde all'esordio contro il davanti al proprio pubblico. Sblocca Kulusevski dopo pochi minuti, nella ripresa il solito Milik pareggia i conti, ma in pieno recupero Gervinho gela il San Paolo.

Avvio di gara shock per i padroni di casa, che vanno sotto dopo appena quattro minuti sul clamoroso errore di Koulibaly, che va anche ko nell'azione e lascia il posto a Luperto al centro della difesa. Kulusevski ringrazia e resta lucido davanti a Meret con un sinistro preciso per lo 0-1.

Il Napoli sbanda incredibilmente e concede un altro facile contropiede, sprecato nell'ultimo passaggio da Cornelius. Lo stesso attaccante danese si ferma poco dopo per un problema muscolare: anche D'Aversa è costretto al primo cambio forzato e gioca la carta Sprocati. Con il passare dei minuti la squadra di Gattuso prende campo e assedia l'area ospite: la palla-goal più nitida viene però divorata da Insigne, che sul perfetto filtrante di Milik spara incredibilmente a lato.

Zielinski prova a più volte il tiro da ottima posizione senza trovare la mira giusta e prima dell'intervallo il San Paolo trattiene ancora il fiato sulla ripartenza di Gervinho, che buca centralmente e colpisce il palo dopo la provvidenziale deviazione di Meret. Nel recupero lo stesso centrocampista polacco va giù in area sull'incrocio con Hernani e l'arbitro assegna il calcio di rigore: il contatto è però fuori area e dopo aver rivisto l'azione al VAR Di Bello torna sui propri passi assegnando la punizione.

In avvio di ripresa Insigne pennella una gran punizione, ma Sepe si supera e toglie la palla dall'incrocio: sugli sviluppi dell'azione Milik colpisce il palo esterno da posizione defilata. Gattuso manda in campo Mertens al posto di Allan per un Napoli a trazione anteriore e la mossa paga subito: il belga pennella per la testa dell'attaccante polacco, che trova l'angolo giusto del pareggio.

La pressione azzurra aumenta nel finale, ma i difensori gialloblù alzano un vero e proprio muro: Gattuso manda in campo anche Lozano al posto di Insigne, ma in pieno recupero arriva la doccia gelata per il pubblico di casa. Gervinho e Kulusevski confezionano un contropiede perfetto e l'ivoriano finalizza tutto solo il match ball.

IL TABELLINO

NAPOLI-PARMA 1-2

MARCATORI: 4' Kulusevski, 64' Milik, 93' Gervinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (5' Luperto), Mario Rui; Fabian, Allan (63' Mertens), Zielinski; Callejon, Milik, Insigne (79' Lozano).

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà (66' Grassi); Kulusevski, Cornelius (17' Sprocati, (78' Pezzella)), Gervinho.

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI: Gervinho, Gagliolo, Mertens, Milik

ESPULSI: nessuno