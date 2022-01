Il Napoli pareggia con la Juve, i complimenti di De Laurentiis: "Nonostante le assenze"

Si è aperto con un importante pareggio esterno il 2022 del Napoli. E’ finita infatti 1-1 la sfida che ha visto i partenopei protagonisti sul campo della Juventus.

La compagine campana, nonostante una marcia di avvicinamento alla partita in salita, reso ancora più complicato dalle assenze imposte dal Covid-19, allo Stadium è riuscita a fornire una prova di grande carattere e si era portata anche in vantaggio al 23’ grazie ad una rete di Dries Mertens.

Nella ripresa, a trovare il goal che è valso il definitivo 1-1 è stato Federico Chiesa, ma la marcatura del gioiello bianconero non ha cambiato non ha cambiato il giudizio di Aurelio De Laurentiis in merito alla prova della sua squadra.

Il presidente del Napoli infatti, dopo il triplice fischio finale, si è voluto complimentare con i giocatori azzurri e l’ha fatto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter.

Grazie alla squadra, grazie a tutto lo staff, grazie a Spalletti che anche da lontano ha mandato messaggi importantissimi ai suoi ragazzi. Con tutte le assenze che ha avuto, il Napoli dimostra di essere una vera squadra da battere! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 6, 2022

