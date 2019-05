Napoli, Ospina vola in Colombia: problemi familiari e un riscatto complicato

Secondo 'Il Corriere dello Sport', Ospina sarebbe già in Colombia. Ha salutato i compagni del Napoli, come se fosse però un addio definitivo.

La stagione di non è ancora ufficialmente finita ma c'è chi ha dovuto anticipare il termine. Stiamo parlando di David Ospina, che nella giornata di mercoledì ha interrotto l'allenamento con il ed è volato in .

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il giocatore è partito all'improvviso per problemi familiari, e si trova già in Colombia. C'è però un altro aspetto che sembra essere centrale in questa vicenda: il futuro del giocatore.

David Ospina è in prestito al Napoli dall' . Ci sarebbe anche un riscatto automatico del giocatore dopo 25 presenze con la squadra azzurra e l'estremo difensore è a quota 23. A pochissimo dal traguardo, quindi, il viaggio in Colombia non permetterà probabilmente il riscatto automatico.

Il portiere colombiano ha anche salutato i suoi compagni con un discorso lapidario, dal sapore di addio: vado ragazzi, non so se ci vedremo.

Carlo Ancelotti ha sempre dmostrato a parole e con i fatti di stimare Ospina e che la sua permanenza a Napoli possa essere slegata dal riscatto automatico del prestito. Vedremo...