Il Napoli perde Ospina per infortunio: infrazione al dito della mano

Infrazione al quarto dito della mano sinistra per David Ospina: il portiere del Napoli sarà rivalutato tra una settimana. Problemi anche per Demme.

David Ospina ko. Cattive notizie dall'infermeria per Gattuso, che perde il portiere colombiano a pochi giorni da Napoli-Crotone.

Lo rende noto la società partenopea, evidenziando la natura dell'infortunio alla mano rimediata dall'estremo difensore.

"David Ospina nel corso dell’allenamento odierno si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito".

Ignoti i tempi di recupero del calciatore sudamericano, che lo staff medico del Napoli sottoporrà a nuovi controlli nei prossimi giorni.

"Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana".

Sicuro dunque il forfait di Ospina sabato contro il Crotone, mentre bisognerà capire se il titolare dei pali azzurri riuscirà a recuperare per Samp-Napoli dell'11 aprile o quantomeno per le due sfide di cartello contro Inter e Lazio del 18 e 22 aprile.

Problemi anche per Diego Demme, tra palestra e piscina per un'infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra. Parzialmente in gruppo, infine, sia Petagna che Rrahmani.