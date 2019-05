Napoli, Ospina in Colombia per motivi familiari: si allena con l’Atletico Nacional

David Ospina resta in Colombia per restare vicino al padre: non scatterà l’obbligo di riscatto dall’Arsenal, ma il Napoli punta su di lui.

Mancano ancora due partite alla fine del campionato, di fatto però la stagione di David Ospina si è già chiusa qui.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il portiere del , come noto, è da qualche giorno in per essere al fianco di suo padre che è purtroppo alle prese con problemi di salute.

Ospina ha avuto dal club partenopeo l’autorizzazione per restare a Madellin ed il portiere 30enne, per tenersi comunque in forma in vista della Coppa America, sta continuando ad allenarsi e lo sta facendo con il club che l’ha fatto debuttare nel calcio professionistico: l’Atletico Nacional.

L'articolo prosegue qui sotto

Il fatto che non sia ancora tornato, pone intanto in evidenza una questione: quella legata alla sua permanenza al Napoli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, Ospina si è fermato a quota 24 partite stagionali, ovvero una in meno delle 25 che avrebbero fatto scattare l’obbligo di riscatto.

Approdato in prestito dall’ la scorsa estate, il portiere colombiano non vedrà quindi applicata quella clausola che gli avrebbe garantito la permanenza in , ma questo non vuol dire che non resterà al Napoli. Il club partenopeo è infatti intenzionato a non privarsi del giocatore e quindi, nelle prossime settimane, contatterà il club londinese per provare ad imbastire una nuova trattativa.

Nel caso in cui Ospina avesse toccato le 25 presenze stagionali, il Napoli sarebbe stato chiamato a riscattarlo per 3,5 milioni di euro, adesso quella cifra potrebbe essere ridiscussa con l’Arsenal. Gli azzurri vogliono continuare a puntare su di lui, lui spera nella permanenza e tutto lascia quindi pensare che alla lunga possa essere trovato un nuovo accordo.