Napoli, nervosismo Ancelotti: "Scorretto sminuire la prestazione per un errore"

Il Napoli perde in casa contro il Cagliari con goal di Castro, Ancelotti mostra nervosismo promuovendo la prestazione nonostante il risultato.

Il risultato meno pronosticabile della serata arriva dal San Paolo. Il sbanca con un goal di Castro nel finale e porta a casa i tre punti: 0-1 il finale, un risultato amaro per i partenopei.

Nel post partita, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Carlo Ancelotti ha affermato rispondendo a una provocazione dello studio che l'intensità è stata alta e non da amichevole del ritiro.

"Se l'intensità è stata da amichevole di Dimaro dovreste chiederlo a Maran. Secondo me dice di no, non c'era la stessa intensità delle amichevoli".

Il tecnico del napoli ha poi difeso le prestazione dei suoi, affermando che è sbagliato giudicare solo il risultato e non la prestazione.

"Sminuire la prestazione per un errore della linea è scorretto. Il Napoli ha fatto un'ottima partita. Bisogna stare attenti a giudicare le prestazioni dai risultati, io questo non lo faccio, non ci sto. Abbiamo creato, preso due pali, ci dispiace. Ma per noi è stata un'ottima partita. La classifica? Visto che volete trovare la critica per forza, dico che sì, la classifica piange, quindi stasera piangeremo tutti... Non mi preoccupa assolutamente".

Ancelotti non ha dato spiegazioni per l'espulsione di Koulibaly nel finale e critica l'arbitraggio, affermando che forse i cartellini sarebbero dovuti spettare più al Cagliari.

"Non so cosa ha detto. E' paradossale che abbiamo avuto un'espulsione diretta e un'ammonizione contro un'altra ammonizione quando mi sembra che la squadra tosta sia stata il Cagliari e non noi".

Spiegazione sul goal subito nel finale data dalle proteste per una trattenuta non ravvisata.