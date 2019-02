Napoli, multa da 14mila euro per De Laurentiis: "Dichiarazioni lesive dei confronti di Mazzoleni"

Aurelio De Laurentiis commentò con dichiarazioni lesive la designazione di Mazzoleni per Inter-Napoli: "Mi preoccupa, con noi severo e imparziale".

Aurelio De Laurentiis e il Napoli sono stati multati per le frasi pronunciate dal presidente dei partenopei alla vigilia della gara di Serie A Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre. Il patron azzurro aveva commentato la designazione di Mazzoleni con frasi considerate lesive nei confronti dell'arbitro.

In un'intervista rilasciata a 'Radio Kiss Kiss', De Laurentiis aveva commentato con queste parole la scelta di affidare a Mazzoleni la direzione di gara del big match della 17esima giornata di campionato tra il suo Napoli e l'Inter.

"Mi preoccupa, con noi è stato spesso cattivo e non imparziale".

Delle dichiarazioni che la Federazione ha giudicato 'lesive della reputazione del signor Pier Silvio Mazzoleni', motivo per il quale Aurelio De Laurentiis è stato multato per 14.000 euro mentre il Napoli per 6mila.