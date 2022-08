Napoli-Monza dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli sfida il Monza nella 2ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

NAPOLI-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Monza

Napoli-Monza Data: 21 agosto 2022

21 agosto 2022 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN e Zona DAZN (numero 214 del satellite)

e Zona DAZN (numero 214 del satellite) Streaming: DAZN

Il Napoli di Luciano Spalletti ospita la matricola Monza di Giovanni Stroppa nella 2ª giornata di Serie A. I partenopei hanno vinto 5-2 al debutto contro il Verona, mentre i brianzoli hanno perso di misura per 2-1 con il Torino.

Essendo quello di quest'anno il primo campionato di Serie A giocato dal Monza, non ci sono precedenti nel massimo campionato fra le due formazioni. In generale Napoli e Monza non si sono mai affrontate in gare ufficiali prima d'ora.

Il tecnico partenopeo, Luciano Spalletti, viaggia ad una media di 2.10 punti a partita da quando è alla guida del Napoli: soltanto Maurizio Sarri (media di 2.27 punti a gara) ha fatto meglio di lui nell'era dei tre punti.

Hirving Lozano è il giocatore che ha creato più occasioni da rete nella prima giornata di campionato, ben 5, un record anche per lui. I campani dovranno guardarsi invece dall'ex Andrea Petagna, passato al Monza, che ha già segnato in carriera 3 goal in Serie A quando ha incrociato i partenopei sulla sua strada.

Il Monza è la squadra che ha schierato più italiani in campo nella prima giornata del torneo, ovvero 8. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-MONZA

Napoli-Monza si disputerà la sera di domenica 21 agosto 2022 nel palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, e sarà la 1ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.30.

DOVE VEDERE NAPOLI-MONZA IN TV

La sfida di Serie A, Napoli-Monza, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Napoli-Monza su DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

NAPOLI-MONZA IN DIRETTA STREAMING

Coloro che lo preferissero, mediante DAZN potranno vedere Napoli-Monza in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, iPad e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di GOAL potranno seguire la sfida di campionato Napoli-Monza anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono la gara troverete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MONZA

Spalletti dovrebbe confermare davanti il tridente composto da Lozan, Osimhen e Kvaratskhelia, con gli ultimi arrivati Simeone e Raspadori che, ove convocati, partirebbero dalla panchina. Conferma anche in cabina di regia per Lobotka, con Anguissa e uno fra Zielinski ed Elmas mezzali. In difesa, davanti al portiere Meret, Rrahmani e Kim formeranno la coppia centrale, con Di Lorenzo e Mario Rui ad agire da esterni bassi. Out Gaetano per squalifica.

Stroppa lancerà con ogni probabilità in attacco il grande ex Petagna, preferito a Dany Mota, in copia con Caprari. A centrocampo spazio dal 1' a Sensi come playmaker, affiancato da Valoti e uno fra Filippo Ranocchia e Pessina nel ruolo di mezzali. Sulle fasce Birindelli agirà a destra, con D'Alessandro sulla corsia mancina. Fra i pali è vivo il ballottaggio fra Cragno e Di Gregorio, con il primo che potrebbe riprendersi il posto da titolare, mentre la linea a tre difensiva sarà composta da Marlon, Pablo Marì e uno fra Carboni e Andrea Ranocchia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, F. Ranocchia, D’Alessandro; Petagna, Caprari.