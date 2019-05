Napoli, Milik sincero: "L'obiettivo non era il secondo posto"

Arek Milik confessa i rimpianti del Napoli: "Eravamo vicini ad eliminare il Liverpool. Il secondo posto in campionato non era il nostro obiettivo".

La stagione del , chiusa al secondo posto dietro la , è stata tutto sommato positiva ma Arek Milik intervistato da 'Sky' non nasconde più di qualche rimpianto.

Rimpiati che riguardano soprattutto il cammino del Napoli in , specie dopo la qualificazione del alla finale di Madrid.

"Eravamo vicini ad eliminare il Liverpool , peccato non aver superato il girone. Abbiamo sbagliato qualcosa come il goal all’ultimo minuto subito dal a Parigi o la mia occasione a fine partita col Liverpool”.

Anche in campionato però secondo Milik le cose non sono andate proprio come sperato.

"Abbiamo raggiunto il secondo posto, anche se non era il nostro obiettivo".

Infine Milik analizza pure l'eliminazione ai quarti di contro l' .