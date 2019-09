Napoli, Milik è recuperato: convocato per il Liverpool

Il Napoli sorride: Arkadiusz Milik è stato convocato per la partita di Champions League con il Liverpool. Non ha ancora esordito in questa stagione.

Dopo la vittoria contro la in casa, il continua a sorridere in vista dell'impegno di contro il . Tra i protagonisti potrà esserci anche Arkadiusz Milik.

L'attaccante polacco per la prima volta in questa stagione risulta nell'elenco dei convocati di Carlo Ancelotti per la partita con i campioni d'Europa in carica. L'ex e ha dovuto superare un problema muscolare che si trascinava dal 10 agosto.

Difficilmente Milik sarà in campo dal primo minuto, visto che in attacco vicino a Mertens ci potrebbe essere Fernando Llorente, che sembra favorito anche su Lozano, con Insigne largo a sinistra.

Dovesse subentrare, per Milik sarebbe la prima presenza stagionale, visto che non è ancora stato a disposizione. Nell'elenco dei convocati non risulta invece Elseid Hysaj, unico non disponibile per Carlo Ancelotti.