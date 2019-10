Napoli, Milik amaro: "Ho perso la fiducia in me stesso"

Avvio di stagione difficile per Arkadiusz Milik al Napoli: "Non è un periodo facile, devo spegnere il telefono per non impazzire".

Un avvio di stagione del tutto complicato per Arkadiusz Milik, centravanti del ancora a secco di goal in queste prime partite ufficiali tra campionato e coppa. L'attaccante polacco ha ammesso le proprie difficoltà in occasione della pausa per le nazionali.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervistato dal portale 'Przeglad Sportowy', Milik torna subito sulle occasioni sprecate contro il in :

"Ogni partita è difficile per un attaccante quando non segna. Non gioco da un mese, mi mancano gli automatismi e la fiducia in me stesso. La forma arriverà con il tempo, a Napoli c'è molto turnover, ma non ha senso cercare scuse, bisogna conquistarsi il posto".

L'attaccante azzurro respinge le critiche, arrivate numerose anche tramite social:

"Devi separare realtà e social. Spengo il telefono, questo è l'unico modo per non impazzire, avvelenare i tuoi pensieri e l'ambiente circostante. Prima di tutto, guardo la fonte della critica, mi interessa l'opinione dei miei cari, il parere della mia famiglia, dell'allenatore o dei tifosi per strada.. Sicuramente non prenderò mai sul serio le critiche di uno sconosciuto dietro un telefono".

L'ottimo impatto di Fernando Llorente aumenta la concorrenza e abbassa il minutaggio di Milik, che non si abbatte:

"Sono molto contento che un calciatore del genere sia entrato nella nostra squadra. È un giocatore di calcio molto esperto da cui posso imparare molto. Gioca bene con la testa, si lancia in duelli con i difensori. La concorrenza non ha mai fatto del male a nessuno".

Sul piano personale Milik sottolinea la propria preferenza e guarda avanti con ottimismo: