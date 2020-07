Napoli-Milan, Pioli è pronto: "Futuro? Pensiamo solo a migliorare la classifica"

Il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia della gara contro il Napoli: "E' inutile guardarsi indietro, non abbiamo avuto quella continuità".

Vola il , deciso ad ottenere il quinto posto in classifica e la qualificazione ai gironi di . La rimonta contro la ha dato ancor più fiducia al gruppo rossonero, comunque già rinato nelle ultime settimane in seguito a diverse vittorie, tra cui quella contro la .

Per il Milan di Pioli ora lo scontro diretto per l'Europa League, nonostante il sia comunque già sicuro dei gironi: un match fondamentale per poter continuare la striscia positiva e mettersi nelle condizioni di guardare al futuro con massima fiducia.

Alla vigilia della gara, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa:

"E' inutile guardarsi indietro, non abbiamo avuto quella continuità. Ci vuole tempo per costruire qualcosa di importante, dal punto di vista tecnico, tattico e caratteriale. Dobbiamo finire bene il campionato, ci sono ancora tanti punti e tante partite da giocare. Il Napoli è una grande squadra con un grande allenatore, servirà una grande prestazione".

Si continua a parlare di Ragnick come futuro del Milan, Pioli alza le spalle:

"Non so se il club ha già deciso, ma non è una mia preoccupazione. L'unica mia e dei miei giocatori è fare bene, poi chi dovrà prendere le decisioni le prenderà. Non c'è bisogno di fare dei patti, siamo professionisti e viviamo di passione per il nostro lavoro. Ognuno di noi ha ambizioni raggiungibili solo lavorando di squadra".

A ribaltare la gara contro la Juventus è stato il neo-entrato Leao:

“Il talento ce l’ha senz’altro, è innato. Ma va coltivato e va allenato, sono molto contento di quello che sta facendo. Sta dando un apporto importante alla squadra. Continuo a dire che non è importanti il minutaggio ma la qualità del minutaggio. Continuando così Leao si toglierà delle soddisfazioni, arriverà presto il momento di giocare dall’inizio”.

