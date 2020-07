Napoli-Milan, le pagelle: Donnarumma croce e delizia, brillano Mertens e Theo Hernandez

MERTENS 7 - Partita maiuscola del belga, capace di inventare, suggerire e segnare: suo il timbro del momentaneo 2-1, poi Gattuso lo sostituisce quando probabilmente avrebbe ancora qualcosa da dire.

CALLEJON 6,5 - Prestazione diligente impreziosita dall'assist per il goal di Mertens: lo spagnolo, seppur non al top della forma e con un futuro sempre meno azzurro, si conferma unico per gli schemi partenopei.

INSIGNE 5,5 - Nel primo tempo si mostra vivace e prova ad accendere la gara, meno brillante in una ripresa dove cala e viene rilevato da Lozano.

IBRAHIMOVIC 5 - Lo svedese non lascia traccia: poco movimento e un solo tiro verso la porta di Ospina. Pioli lo cambia, ma Zlatan la prende male.

G. DONNARUMMA 6 - Compie interventi prodigiosi, ma sui due goal del ha qualche responsabilità: croce e delizia.

THEO HERNANDEZ 7 - Si conferma profilo top nel suo ruolo: copre, corre, attacca e fa goal, terzini così se ne trovano pochi. Pochissimi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6, Di Lorenzo 6,5, Maksimovic 6, Koulibaly 6, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 5,5 (65' Elmas 6), Lobotka 5,5 (65' Demme 5,5), Zielinski 6; Callejon 6,5 (83' Politano sv), Mertens 7 (74' Milik 6), Insigne 5,5 (74' Lozano sv). All. Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Conti 6, Kjaer 6, Romagnoli 6, T. Hernandez 7; Kessiè 6,5, Bennacer 6,5; Paquetà 5 (46' Saelemaekers 5), Calhanoglu 5 (60' Bonaventura 6,5), Rebic 6 (86' Krunic sv); Ibrahimovic 5 (60' Leao 6). All. Pioli.