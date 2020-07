Napoli-Milan, Koulibaly sul rigore: "Nello spogliatoio mi hanno detto che c'era"

Il strappa il pareggio con cinismo e carattere, nel finale del match sul campo del il calcio di rigore di Kessiè fissa il punteggio sul 2-2. Kalidou Koulibaly ha commentato dopo il termine della partita l'episodio che ha concesso il penalty ai rossoneri.

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il centrale azzurro ha espresso le proprie sensazioni sulla dinamica del calcio di rigore conquistato da Bonaventura:

"Pensavo non ci fosse rigore dal vivo, poi quando sono sceso nello spogliatoio mi hanno detto che c'era rigore. Potevamo difendere un po' meglio in quell'occasione".

Un Milan cinico ha saputo sfruttare le poche occasioni avute, Koulibaly si rammarica:

"Loro non hanno calciato tanto in porta, se manteniamo la porta involata possiamo vincere, dobbiamo avere in testa di difendere meglio e non prendere goal".