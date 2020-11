Napoli-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli sfida il Milan nel posticipo domenicale dell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 22 novembre 2020

22 novembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il posticipo domenicale serale dell'8ª giornata di propone il big match fra il Napoli di Gennaro Gattuso e il Milan capolista di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero non potrà seguire la squadra nell'impegnativa trasferta a causa della positività al Coronavirus, come del resto il suo vice Giacomo Murelli: sulla panchina rossonera siederà dunque Bonera.

I meneghini comandano la classifica finora imbattuti con 17 punti, frutto di 5 vittorie e 2 pareggi, i partenopei inseguono al 3° posto a quota 14, con 5 vittorie, 2 sconfitte (una a tavolino) e un punto di penalizzazione comminato per la mancata disputa della gara in trasferta contro la .

Nei 72 confronti disputati finora in Serie A in casa dei partenopei, sono questi ultimi a prevalere sul piano statistico con 28 successi, 22 pareggi e 22 affermazioni rossonere. Delle 14 sfide giocate al San Paolo dal 2000 in poi, inoltre, il Milan ne ha vinto soltanto una: 2-1 nell'ottobre del 2010 con reti di Robinho e Ibrahimovic a vanificare l'unico goal azzurro di Lavezzi. Per il resto il Diavolo ha rimediato 6 pareggi e 7 k.o.

Il posticipo mette di fronte la squadra che ha segnato più goal dall'interno dell'area, ovvero il Milan, 16, e quella che ne ha subiti di meno da dentro l'area, il Napoli (soltanto 4). I rossoneri, tuttavia, sono secondi per goal subiti da palla inattiva (6), venendo preceduti soltanto dallo (7) in questa statistica negativa.

Nelle fila del Napoli ci saranno diversi ex rossoneri: oltre al tecnico Gennaro Gattuso ci sono infatti l'attaccante Andrea Petagna e il centrocampista Tiémoué Bakayoko.

Il Napoli è reduce da 4 vittorie consecutive in campionato, i rossoneri invece hanno ottenuto 2 successi e 2 pareggi nelle ultime 4 partite nel torneo. Il messicano Hirving Lozano è il miglior realizzatore degli azzurri con 4 goal, dall'altra parte Zlatan Ibrahimovic è il capocannoniere della Serie A con 8. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-MILAN

Napoli-Milan si disputerà la sera di domenica 22 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. La partita, che sarà la 145ª in Serie A fra le due formazioni, sarà diretta dal signor Paolo Valeri della sezione di 2. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 20.45.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv il posticipo dell'8ª giornata di Serie A Napoli-Milan. Gli utenti potranno vedere la partita sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

Chi lo preferisse potrà vedere Napoli-Milan anche in diretta . Mediante Sky Go il posticipo sarà visibile sia sul proprio personal computer o notebook, sia su tutti i dispositivi mobili, quali smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare precedentemente la app per sistemi iOS e Android.

Tifosi e appassionati potranno inoltre rivolgersi a Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky offre la possibilità di vedere diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite della Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraversopotrete seguire il big matchancheCollegandovi con il sito, già nel prepartita avrete le ultime notizie sulle due squadre e le formazioni ufficiali, mentre dopo il fischio d'inizio riceverete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Gattuso dovrà far fronte a due assenze pesanti dopo gli impegni dei giocatori con le rispettive nazionali: non saranno infatti della partita il nigeriano Osimhen, che ha rimediato una lussazione alla spalla e una botta al polso, e il portiere Ospina, acciaccato. Dall'inizio dovrebbero trovar spazio dunque Meret fra i pali e Petagna nel ruolo di centravanti. Alle spalle di quest'ultimo agirà il terzetto di trequarti composto da Lozano, Mertens e Insigne. In mediana ballottaggio fra Zielinski e l'ex Bakayoko per chi affiancherà Fabian Ruiz. Dietro, infine, Manolas e Koulibaly comporranno la coppia centrale, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. Ai box per infortunio anche Hysaj.

Non mancano anche per Pioli i problemi di formazione. Il tecnico rossonero dovrà rinunciare infatti a Rafael Leão, anch'egli infortunatosi in Nazionale. Per questo sulla trequarti, dietro al centravanti Ibrahimovic, potrebbe trovar spazio dall'inizio Rebic accanto a Saelemaekers e Calhanoglu. Per il resto undici titolare praticamente scolpito, con Donnarumma in porta, Calabria e Theo Hernández terzini nella difesa a quattro, Kjaer e Romagnoli a formare la coppia centrale e Kessié e Bennacer sulla mediana.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Petagna.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.