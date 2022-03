Napoli-Milan affidata a Orsato: l'arbitro di Schio designato per la sfida

Le prime due della classe, una contro l'altra, in attesa del recupero tra Bologna e Inter. Il 28esimo turno del campionato di Serie A può segnare un crocevia nella volata Scudetto. Al 'Maradona', il Napoli di Luciano Spalletti affronta il Milan di Stefano Pioli in un match che mette in palio punti preziosissimi nella corsa al titolo.

A tre giorni dalla partita, le due squadre hanno conosciuto la designazione arbitrale in vista di 90 minuti che si preannunciano di fuoco. La sfida tra i partenopei e il 'Diavolo' sarà diretta da Daniele Orsato.

Il direttore di gara di Schio sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Giallatini, con Camplone quarto uomo. L'Associazione Italiana Arbitri ha annunciato anche la designazione del VAR: in sala video sarà Paolo Valeri a dirigere le operazioni, con Vivenzi nel ruolo di assistente.

In carriera, Orsato ha già diretto il Napoli 47 volte, con un bilancio di 17 vittorie, 15 pareggi e 15 sconfitte. I precedenti con il Milan, invece, sono 32: 10 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte.

In questa stagione, l'arbitro di Schio ha diretto il Napoli nel successo per 4-0 contro la Lazio, gara valida per il 14° turno di Serie A e disputata al 'Maradona', mentre non ha mai arbitrato il Milan.

Orsato ha diretto la sfida tra Milan e Napoli di due stagioni fa, il 23 novembre 2019: a San Siro, la gara del 13° turno di campionato, terminò sul risultato di 1-1, con i goal di Lozano e Bonaventura.