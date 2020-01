Napoli, Mertens spazza le voci: "Lavoro per tornare presto"

Dries Mertens è fuori ormai da quasi un mese per un problema muscolare ma ora scalpita: "Non ce la faccio più a stare lontano dal campo".

Un mese lontano dal campo è troppo per Dries Mertens che finalmente rompe il silenzio sui social e spiega perché il suo rientro continua a slittare.

Il problema muscolare accusato dall'attaccante del sembrava di poco conto, invece Mertens nel 2020 non ha giocato neppure uno spezzone di partita e anche contro la guarderà i compagni dalla tribuna.

Sto lavorando duro per tornare il prima possibile , non ce la faccio piu’ a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisio e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quanto prima 💪🏽💙 @movetocure @sscnapoli @SporthouseGroup pic.twitter.com/KqjtN55K8q — Dries Mertens (@dries_mertens14) January 24, 2020

Le voci di mercato e il contratto in scadenza a giugno non ancora rinnovato però non c'entrano. A frenare Mertens sono solo problemi di natura fisica non ancora del tutto risolti.

"Sto lavorando duro per tornare il prima possibile, non ce la faccio più a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisio e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quanto prima".

Le parole di Mertens sono accompagnate da un video in cui si vede il belga impegnarsi a fondo per recuperare e rimettersi a disposizione di Gattuso. Il mercato, insomma, può aspettare.

In questa stagione finora Mertens ha collezionato 22 presenze tra e Champions segnando 9 goal. Ecco perché il Napoli ha ancora bisogno di lui.