Napoli, Mertens chiede il ritorno al 4-3-3: Ancelotti dice no

Durante la riunione di lunedì, Mertens ha chiesto il ritorno al passato e al 4-3-3 di Sarri: Ancelotti però andrà avanti con il suo 4-4-2.

Carlo Ancelotti si giocherà la panchina del nelle partite contro e . E lo farà con le sue idee, con il suo 4-4-2, punto cardine della sua squadra sin dal suo arrivo.

Dries Mertens però aveva provato a proporre un cambio di modulo e un ritorno al 4-3-3. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', durante la riunione di lunedì il belga ha avanzato l'idea di tornare all'antico.

Con il 4-3-3 il Napoli di Sarri ha corso due volte per lo scudetto e battuto tutti i record. Ancelotti, probabilmente anche per segnare una linea di cambiamento, ha preferito cambiare modulo.

E sarà proprio il 4-4-2 lo schieramento che Ancelotti utilizzerà contro Udinese e Genk. Nonostante secondo Mertens il vecchio modulo si adatti meglio alle caratteristiche dei singoli.

Le uniche varianti rispetto al 4-4-2 sono stati alcuni accenni di difesa a tre nella scorsa stagione, soprattutto in , e soltanto in fase offensiva. Per il resto, il modulo è un caposaldo di Ancelotti, che tira dritto per la sua strada e con le sue idee.